Pavoletti: "Voglio le coppe col Cagliari, Barella non andrà via volentieri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Pavoletti parla della stagione appena conclusa. L'attaccante del Cagliari, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha così parlato del rendimento avuto nel campionato 2018-19. "E' stata la miglior annata della mia carriera. Io le coppe non le ho mai giocate, col Napoli andai due volte in tribuna. Mi piacerebbe raggiungerle da protagonista, fare una storia tipo Atalanta, ogni tanto succede. E mi piacerebbe lottare per vincere la classifica cannonieri. Ma devi farne almeno 25", le parole dell'ex Genoa.

Pavoletti, inoltre, ha parlato di Luca Cigarini e Nicolò Barella. "Cigarini? Gran parte del merito della salvezza è suo, del suo gran girone di ritorno. Per salire di livello non devi cambiare tanto. Barella è il mio compagno di camera, pure in Nazionale. Non andrà via volentieri, mi auguro resti in A. Se gioca con gente forte diventa ancora più forte", ha aggiunto.