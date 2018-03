Peggiori attacchi d'Europa: Sassuolo in crisi ma guida il Malaga

© foto di Federico Gaetano

Nonostante le sirene di mercato per Politano e Berardi, nonostante l'arrivo di Babacar, è del Sassuolo il peggior attacco d'Italia e secondo tra i grandi campionati d'Europa. La maglia nera è di un Malaga in crisi in Spagna e con lo spettro retrocessione vicino. Tutte le squadre coinvolte sono in zona retrocessione ma solo due (Malaga e WBA) sono anche l'ultima classificata nei rispettivi campionati.

Serie A Sassuolo, 16 gol in 27 partite

Premier League West Bromwich Albion, 23 gol in 30 partite

Liga Malaga, 16 gol in 28 partite

Bundesliga Amburgo, 18 gol in 26 partite

Ligue 1 Amiens, Troyes, 24 gol in 29 partite