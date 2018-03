Pellegrini, clausola tra i 27 e i 29 milioni. Assalto della Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro del centrocampista Lorenzo Pellegrini, giovane centrocampista della Roma legato da un contratto fino al 2022 ma soprattutto da una clausola rescissoria che, in base alla presenze in questa stagione, oscilla tra i 27 e i 29 milioni di euro.

Una clausola che alletta molto la Juventus, pronta a un Pjanic bis due anni dopo l'acquisto del bosniaco. Le alternative per il club campione d'Italia sono Bryan Cristante dell'Atalanta e Nicolò Barella del Cagliari.