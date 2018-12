Pellissier a Un giorno da Pecora: ''Mussolini ha fatto anche cose belle..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le idee politiche di Sergio Pellissier, capitano del ChievoVerona, svelate a 'RaiRadio1', nel corso di 'Un giorno da pecora'. "E' inutile schierarsi ormai: bisogna prendere tutte le cose positive della destra e della sinistra e forse l'Italia potrebbe anche uscire dai problemi odierni. Sono ancora vecchio stampo, credo ancora in Don Camillo e Peppone. Mussolini? Ha fatto tante cose belle ma anche tante davvero brutte. Ha bonificato, ha costruito tante strade e ha creato tante cose importanti per l'Italia. E poi ci sono quelle brutte, disastrose, come l'alleanza coi nazisti".

Imbarazzo in studio, per le sue discutibili dichiarazioni. Con i conduttori che successivamente sono tornati a chiedergli di calcio: "Ibrahimovic è un grandissimo giocatore ma non so se al Milan serva oppure no. Potrebbe andare a occupare lo spazio di un giovane come Cutrone che ha fatto bene, e che coll'arrivo di Ibra potrebbe trovare meno spazio. Da questo punto di vista potrebbe esser anche un danno per il Milan".