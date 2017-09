Pepito, Mauri e non solo. Dalla Nazionale alla lista svincolati

© foto di Federico De Luca

Nella giornata di ieri l'Associazione Italiana Calciatori ha pubblicato la lista dei calciatori sul mercato (clicca sul link in basso per leggere). Tanti i nomi a sorpresa, diversi anche giovani con una buona esperienza in Serie B e, in alcuni casi, nel massimo campionato.

A spiccare però sono giocatori che in passato hanno addirittura vestito la casacca della Nazionale. Sono ben sei, di cui tre campioni del Mondo nella spedizione in Germania del 2006. Il primo è il portiere Marco Amelia, terzo portiere undici anni fa alle spalle del titolare Buffon e di Peruzzi. In quella squadra, ruolo più importante era ricoperto da altri due giocatori alla ricerca di squadra: Cristian Zaccardo (difensore classe '81) e Alberto Gilardino, centravanti che nell'ultimo campionato s'è diviso tra Palermo ed Empoli.

Da chi ha vinto il Mondiale a chi, comunque, nella Nazionale degli ultimi anni ha recitato un ruolo importante ecco Antonio Cassano, attaccante che dopo aver firmato con l'Hellas Verona ha fatto un passo indietro. Per lui, adesso, possibile avventura alla Virtus Entella in Serie B, in quel campionato in cui nell'ultima stagione ha giocato Stefano Mauri, ex capitano della Lazio. Infine, ecco il talento fragile e sfortunato di chi negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una fragilità più forte del talento: Giuseppe Pepito Rossi. Chi punterà su di lui dopo l'ennesimo infortunio?