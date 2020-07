Per Lautaro c'è un pre e un post lockdown. Crolla il rendimento, proprio mentre scade la clausola

La clausola scade oggi. E il Barcellona non la pagherà. Il club catalano, lo ha ribadito anche oggi il presidente Bartomeu, tornerà alla carica per Lautaro Martinez, con altri tempi e altre offerte. Alle quali, salvo sorprese, l'Inter dirà no. Anche perché in questo momento tutto fa pensare che il Toro firmerà il rinnovo di contratto con i nerazzurri. Nella speranza di mettere a tacere le tante, troppe, voci di mercato che hanno destabilizzato le prestazioni dell'attaccante argentino.

Che crollo alla ripresa. L'ultimo episodio è l'errore dal dischetto contro il Bologna, ma i numeri sono oggettivi e se vogliamo anche impietosi. Fino allo stop del campionato, Lautaro ha segnato 11 gol nei 1.672 minuti giocati in Serie A. Vuol dire una rete ogni 152'. Dalla ripresa, il partner di Lukaku ha siglato soltanto la rete contro la Sampdoria: un gol, su un totale di 353 minuti disputati. E anche i voti ne risente: facendo riferimento alle pagelle TMW, la media pre-Covid è alta. 6,39 per la precisione. Dal riavvio del campionato, il 10 di Conte è sceso a un ben più umano 6, sul quale pesa peraltro (in positivo) il 7,5 rimediato contro i blucerchiati.

Bacchettato in casa, troppo poco per il Barça? Le parole pronunciate ieri da Marotta riecheggiano, nel leggere questi risultati. L'ad ha parlato di "momento involutivo" per Lautaro, ed è abbastanza evidente che sia così. Da domani, almeno, sentirà un po' meno parlare di clausola. Non di mercato, ed è una cosa alla quale un big deve abituarsi, nel corso della sua carriera.