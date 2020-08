Percassi a 360': "Contenti così. I big? Con un'offerta super valutiamo. Ilicic sta meglio, speriamo"

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato a SKY nell'immediato dopopartita della sconfitta di Lisbona con il Paris Saint Germain. "Dobbiamo essere contenti così, per una grande prestazione con una squadra fortissima. Peccato, non abbiamo raggiunto il traguardo. Dovevamo imparare, questa è una grande lezione. Sono eventi importanti, queste cose fanno bene alla società".

Questa squadra ha dimostrato di potere stare in Champions.

"Per noi onestamente era impensabile, anche per la prossima e il prossimo campionato... È un traguardo incredibile dopo un finale fantastico".

Cosa ha detto ai giocatori?

"Che sono stati bravissimi, che meritano il premio che gli riconosceremo. Dove si può intervenire, sempre pensando alle condizioni dell'Atalanta, faremo di tutto per migliorare".

Pensate di partire con l'obiettivo Scudetto?

"No no no. Pensiamo a salvarci. Tutto quello che arriva dopo è fantastico. Non sono scaramanzie, lo sento dentro. Abbiamo sofferto per anni, l'obiettivo era rimanere in A. È sempre quello, poi speriamo di migliorarlo".

Ci sarà qualche cessione?

"Allo stato attuale dei big non vogliamo perderlo, poi se arrivano delle cifre inimmaginabili faremo delle valutazioni. Il nostro progetto è dare continuità, poi migliorare".

Recuperare Ilicic?

"È il primo grande acquisto, stiamo facendo di tutto, le notizie sono positive. Siamo ottimisti. Trovare un vice è difficile, ma capiamo con il mister dove possiamo migliorare.

Cosa ha detto a Gasperini?

"Ci siamo abbracciati, c'è tanta serenità e consapevolezza di fissare degli obiettivi. Sia Juve che Napoli meritavano di andare avanti, una società come l'Atalanta che arriva ai quarti ha del miracoloso. L'Atalanta è servita a far tornare un po' il sorriso a un popolo che ha sofferto. Noi siamo bergamaschi ma è stato un periodo duro e difficile. Questo fa parte della storia, abbiamo superato tutti i record che il club aveva, con una partecipazione emotiva".