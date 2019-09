© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Percassi, patron dell'Atalanta, parla a La Gazzetta dello Sport in vista dell'esordio in Champions League, soffermandosi anche su alcuni temi di mercato: "A Montecarlo dissi una bugia ("Mercato chiusissimo"), altrimenti non finiva più... Il giorno dopo abbiamo provato a prendere Trincao, poi non è arrivato. E Barrow semmai andrà a giocare più avanti: vediamo come va da qui a gennaio e dove saremo. Intanto siamo in ballo e vediamo di ballare bene".

Su Skrtel, che ha rescisso poche settimane dopo l'arrivo a Bergamo, Percassi ha invece detto: "Bravo ragazzo, ma era triste: lo vedevi in sofferenza perché la moglie non voleva venire qui", mentre sul lusso Muriel il patron parla chiaro: "Attaccante da Champions: basta questo, no? E spero di vederlo anche a Zagabria, ma l’importante è che il ginocchio che ci ha spaventato a Genova non abbia lesioni".