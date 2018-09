Perez: "CR7 degno erede di Di Stefano. Un giorno tornerà al Real"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Avrei dato un abbraccio a Cristiano, è il degno successore di Alfredo Di Stefano. Un giorno tornerà". Parole che fanno rumore, perché arrivano direttamente da Florentino Perez, presidente del Real Madrid, rilasciate a El Chiringuito e dirette a Cristiano Ronaldo. Chiaramente il numero uno delle merengues si riferisce a un futuro del numero 7 della Juventus come dirigente (o magari allenatore) del Real Madrid, ma i rapporti tra i due evidentemente non si sono chiusi così male come in molti avevano immaginato.