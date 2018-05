Perin alla Juventus? Mancini: "Problematico se un portiere non gioca"

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini s'è così espresso sulla possibilità che Mattia Perin si trasferisca alla Juventus per fare il vice di Szczesny: "Ovviamente per un portiere non giocare è problematico, però penso che abbia delle qualità tali che possa giocare ovunque vada".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.