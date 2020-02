vedi letture

Perin sulla Juve: "Momento di calo ci sta. Sapranno uscire da questa situazione"

Nella sua intervista a Sky Sport, il portiere del Genoa, Mattia Perin, ha parlato anche della Juventus, sua ex squadra, e del momento dei bianconeri: "Nella gestione di una stagione ci possono essere momenti di calo. I giocatori sanno come si esce da queste situazioni, hanno spessore umano e tecnico di primo ordine. In realtà non è una situazione complicata, le cose non possono andare sempre in discesa. Lo spessore farà la differenza quando le gare cominceranno a pesare".