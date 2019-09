© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Quanto sono stato vicino al Manchester United? Molto vicino". Ivan Perisic racconta a The Athletic la trattativa che lo ha visto coinvolto insieme all'Inter e ai Red Devils due anni fa. "È stato fantastico quando Mourinho mi ha chiamato, è difficile dirgli di no. Volevo davvero raggiungerlo e giocare per lui nel Manchester United. Era uno dei miei sogni militare in tutti i grandi campionati, ma non è successo. È stato difficile per me, ma non voglio entrare nei dettagli. Ho scoperto le vere ragioni per cui non è successo due anni dopo", le parole dell'attuale esterno d'attacco del Bayern Monaco.