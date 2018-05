Le sue parole a Sky Sport

Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, non vede l'ora di fare il suo esordio in panchina in Italia. L'ex campione del mondo, prima della partita contro l'Empoli, è intervenuto a Sky Sport: "E' una bella sfida, ho tanta adrenalina. Mi ricorda quando giocavo, quello che cerco è questo: la competizione. Buffon? Non ho avuto tempo neanche di fargli i complimenti, ma è normale. E' un grande amico, un grande compagno. Gli auguro tutto il bene per il dopo-carriera, che all'inizio è un po' difficile ma poi non è così male. Dopo che smetti ricerchi qualche emozione forte. Anche l'addio di Pirlo è una cosa emozionante. Ma adesso testa al Perugia".