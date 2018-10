Pescante: "Mi congedo dalla dirigenza sportiva dopo 60 anni di militanza"

Fonte: In redazione, Marco Conterio e Simone Bernabei. Da Fiumicino, Dario Marchetti e Lorenzo Marucci.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Pescante, Presidente dell'Assemblea, apre l'assemblea elettiva della Presidenza FIGC dove Gabriele Gravina è candidato unico: "Devo fare una confessione personale. E' una giornata importante per il calcio italiano, ma anche per me. Oggi mi congedo dalla dirigenza sportiva italiana dopo 60 anni di militanza. Giovanni Malagò è diventato membro del CIO. Devo dire che tutto questo avviene in una splendida occasione e sono all'assemblea dello sport più amato dagli italiani. Quando finirà questa assemblea uscirò dalla porta principale in una giornata bella per lo sport italiano che si è scosso finalmente. I presupposti ci sono e la ripartenza in parte c'è già stata. Chiudo dicendo che c'è bisogno per i vostri ragazzi. Queste vittorie servono al nostro paese"