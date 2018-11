Pescara, Gravillon finisce nel mirino di Genoa e Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ottimo avvio di stagione di Andrew Gravillon, difensore centrale classe '98, con la maglia del Pescara non è passato inosservato agli occhi delle grandi di Serie A. In particolare sono due i club che hanno già effettuato un sondaggio per il francese. Si tratta, come riporta Il Centro, del Genoa e del Napoli che potrebbero già tentare un primo approccio a gennaio anche se difficilmente il club abruzzese lascerà partire l'ex Inter prima di giugno.