© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messosi in luce in questa prima parte di stagione, complice anche l’infortunio di Marco Tumminello che gli ha aperto maggiori spazi in prima squadra, Gennaro Borrelli è già uno degli uomini mercato in casa Pescara. Il centravanti classe 2000 ha infatti conquistato sempre più spazio nelle ultime settimane, partendo per ben quattro volte nella formazione titolare dopo il cambio di modulo apportato da Luciano Zauri (dal 4-3-3 al 4-3-1-2) segnando anche la sua prima rete in Serie B contro il Pisa a inizio novembre. Prestazioni che non sono passate inosservate tanto che il Parma – con cui il Pescara vanta ottimi rapporti – sarebbe pronto ad acquistarlo a gennaio lasciandolo poi in prestito al club abruzzese almeno fino a fine stagione in modo da permettergli di crescere e maturare ulteriormente. Lo riferisce Pescarasport24.it.