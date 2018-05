Pescara, Zampano verso il Genoa: in cambio di due calciatori

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Genoa e Pescara stanno lavorando a uno scambio di mercato che porterebbe il terzino destro classe '93 Francesco Zampano, che in questa stagione ha giocato con l'Udinese, in rossoblù nella prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Sky Sport in cambio i liguri girerebbero due calciatori agli abruzzesi: l'esterno offensivo Riccardo Improta, ora in forza al Bari, e il terzino Riccardo Fiamozzi, che in questa stagione ha giocato proprio coi biancoazzurri e verrebbe così confermato alla corte di Pillon.