Piatek al centro del mercato: Monchi e De Laurentiis in prima fila

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Krzysztof Piatek. Il giornale ripercorre l'arrivo del giocatore in Italia: intuizione di Gabriele Giuffrida, intermediario che lo proposte a Enrico Preziosi, è oggetto delle richieste di mezza Europa. Lo scorso 17 settembre Monchi si sarebbe fatto vivo con una chiamata per cercare di portarlo a Roma. Al seguito di Piatek ci sono tutte le grandi delle leghe più importanti del Vecchio Continente, Preziosi avrebbe però detto ad Aurelio De Laurentiis che ascolterà lui prima di prendere qualsiasi decisione. No all'addio a gennaio ma in estate è pronta una maxi asta milionaria.