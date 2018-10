Piatek ancora a segno: "È come se la palla mi venisse a cercare"

© foto di Federico Gaetano

Ancora un gol per Krzysztof Piątek, a segno anche con la maglia della Polonia. Intervistato da da Przeglad Sportowy, il centravanti del Genoa ha analizzato il suo momento: "Il calcio è sempre lo stesso sport. Solo che, da quando sono in Italia, vivo in modalità veloce. Per il ritmo delle partite e perché mi sta capitando tutto in fretta. È come se il pallone mi venisse a cercare".

Su Lewandowski.

"L’ho studiato in tutto, anche nella dieta. E quando l’ho conosciuto, l’ho stressato chiedendogli tutti i consigli che potevo".