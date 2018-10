Piatek, il Genoa chiede 60 mln. Il Napoli ne ha offerti 25, c'è la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutti pazzi per Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa e capocannoniere della Serie A dopo 8 giornate. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro del centravanti polacco spiegando che il Napoli ha già avanzato un'offerta da 25 milioni di euro. Troppo pochi per il Genoa, che ne chiede addirittura 60. Sulle tracce del bomber rossoblù anche diverse big spagnole e inglesi, oltre alla Juventus.