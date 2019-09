© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek, ha confessato a Foot Truck come il passaggio al Milan gli ha cambiato la vita: "La mia vita dopo il trasferimento al Milan e’ cambiata. Mi riconosce più gente e il Milan mi ha aperto le porte per tante cose, non solo quelle calcistiche. Sono contento di questo pero’ prima di tutto sono consapevole che il calcio insieme alla famiglia per me sono le cose più importanti. Io abito anche in un quartiere dove non c’è tanta gente quindi posso tranquillamente uscire con il cane ma ogni tanto anche lì qualcuno mi riconosce. Mi fa piacere questo fatto che la gente mi conosce però è sicuramente difficile passeggiare vicino a Duomo. Una volta sono andato insieme alla mia moglie ad un ristorante e quando siamo usciti, dietro di noi correvano 20-30 persone. Sono scappato in taxi ma la gente ancora bussava sul finestrino e chiedevano le foto. E’ difficile fare anche la spesa al supermercato perché c'è tanta gente che chiede la foto".