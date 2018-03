Pietra miliare per la FIFA. Oggi raggiunti 100mila trasferimenti col TMS

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'FIFA's International Transfer System', meglio noto come TMS, ha raggiunto nella giornata di oggi il traguardo dei 100.000 trasferimenti registrati dall'1 ottobre 2010, data della sua istituzione.

Da quel giorno ogni trasferimento di calciatori a livello internazionale deve 'passare' obbligatoriamente dal TMS ed i dati resi noti dalla FIFA parlano chiaro: 100mila trasferimenti internazionali negli ultimi 7 anni e mezzo per un totale di 50.142 calciatori. In totale sono 6.837 i club nel mondo che hanno utilizzato il TMS, appartenenti a 199 delle 211 Federazioni affiliate alla FIFA.