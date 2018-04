Pinamonti: "Col Chievo gara complicata ma ci servono punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Inter TV, il giovane attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti guarda alla prossima sfida di campionato contro il Chievo. Ecco quanto riporta fcinternews: "Sicuramente sarà molto difficile scendere in campo domenica: ogni squadra lotta per il proprio obiettivo, ci avviamo verso la fine del campionato. Loro vorranno fare punti per salvarsi, ma a noi servono per andare in Champions League. Sarà una gara combattuta, ma siamo sicuri che riusciremo a portare a casa il risultato".