Pinamonti saluta l'Inter: "Grazie per tutto, ora testa al Frosinone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pinamonti (19) lascia l'Inter a titolo temporaneo per approdare al Frosinone. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante ha scritto un messaggio per salutare i colori nerazzurri: "È arrivato il momento dei saluti, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato ed eccoci qui. Volevo ringraziare tutta la famiglia Inter per questi anni passati insieme. Dottori, fisioterapisti, magazzinieri, autisti, dirigenti, allenatori, compagni e tifosi. Un grazie speciale a ogni singola persona che mi ha accompagnato in questo percorso fantastico. Volevo anche ringraziare il Frosinone per la fiducia che ha dimostrato in me e che cercherò in tutti i modi di ripagare sul campo", ha scritto la punta.