Pioggia di gol a San Siro: il Milan scappa tre volte, la Roma non molla. Finisce 3-3

Pioggia di gol e grande spettacolo a San Siro, nel Monday Night della quinta giornata di campionato. Milan e Roma danno vita a uno spettacolo davvero molto piacevole: i rossoneri scappano tre volte ma vengono sempre ripresi dai giallorossi, davvero indomiti. Protagonista della sfida l'arbitro Giacomelli, che concede un rigore a testa, entrambi molto generosi. Doppietta per Ibrahimovic, gol di Saelemaekers, Dzeko, Veretout e Kumbulla. I rossoneri restano in testa alla classifica

Botta e risposta, ma che errore di Tatarusanu! La partita si sblocca dopo neanche due minuti: Leao rientra verso il centro e trova il movimento di Ibrahimovic alle spalle di Kumbulla: lo svedese, in spaccata, anticipa Mirante e appoggia in rete. Gol da grande opportunista, che conferma l'ottimo momento attraversato dal Milan e dall'attaccante. La Roma però è cliente ostico e ha qualità, soprattutto dal centrocampo in su. La manovra della squadra di Fonseca sembra lenta, poi si accende improvvisamente grazie agli strappi di Pedro e Mkhitaryan e alla qualità degli altri singoli. Al resto pensa Edin Dzeko: il bosniaco prima si fa anticipare sul più bello da Kjaer, poi, sul corner successivo, sfrutta una clamorosa uscita a vuoto di Tatarusanu per depositare in rete di testa. Errore piuttosto evidente dell'ex portiere viola, chiamato a sostituire Gigio Donnarumma, positivo al Covid-19.

Palo di Kjaer - I padroni di casa ci mettono qualche minuto per metabolizzare il pareggio e tornano a farsi vedere dalle parti di Mirante solo intorno alla mezzora: il numero uno ospite tira un enorme sospiro di sollievo quando, sugli sviluppi di un angolo battuto dalla sinistra, Kjaer colpisce il palo destro. La risposta della Roma è affidata a due conclusioni dalla distanza, di Ibanez e Pellegrini, disinnescate a fatica da Tatarusanu. L'ultimo brivido della prima frazione lo regala una punizione di Calhanoglu, respinta bene dall'estremo difensore capitolino.

Giacomelli in tilt - La ripresa si apre con un incredibile Déjà vu: Leao va via a Karsdorp con un doppio passo, come nel derby, e mette al centro, dove Saelemaekers si fa trovare pronto all'appuntamento. Il Milan ha anche l'occasione per segnare il 3-1, ma la squadra di Pioli non riesce a sfruttare un contropiede in 5 contro tre. I capitolini restano in partita e al 71' pareggiano. Protagonisti (in negativo) Giacomelli e il VAR: l'arbitro concede un rigore agli uomini di Fonseca per un fallo inesistente di Bennacer su Pedro. Vane le proteste dei rossoneri, Veretout non perde la calma e fa 2-2. Pochi minuti dopo la scena si ripete: stavolta il contatto dubbio è di Mancini su Calhanoglu. Giacomelli indica il dischetto, il VAR non lo richiama e Ibrahimovic sale a sei centri nella classifica marcatori.

Pari Kumbulla, Mirante miracolato nel finale - Tutto finito? Neanche per sogno: sugli sviluppi di un nuovo corner dalla sinistra, Ibrahimovic svirgola e smarca involontariamente Kumbulla sul secondo palo: per l'ex Verona è un gioco da ragazzi firmare la seconda rete in pochi giorni. Il Milan non ci sta e ci prova fino all'ultimo: Kessié trova uno strepitoso Mirante a dirgli no, Romagnoli al 95' manda di un millimetro fuori.