Anche l'Under 21 vince di goleada contro l'Armenia. Dopo il 9-1 della nazionale maggiore ieri sera, arriva il 6-0 dei ragazzi di Nicolato al "Massimino" di Catania. Partita iniziata con due ore e mezza di ritardo a seguito delle condizioni del terreno di gioco che hanno rischiato di portare al rinvio dell'incontro e che non ha avuto storia: Moise Kean segna due reti, in gol anche Pinamonti, Zanellato, Scamacca e Bettella. Con questo risultato gli azzurrini rimangono sulla scia dell'Irlanda, che ha battuto 4-1 la Svezia e che ha tre punti in più, ma con due gare in più.

Questa la classifica:

Irlanda 16 (7 partite)

Italia 13 (5)

Islanda 9 (5)

Svezia 6 (4)

Armenia 3 (6)

Lussemburgo 0 (5)