Pioli e le polemiche arbitrali: "C'è chi si lamenta da inizio anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida di mercoledì tra Fiorentina e Lazio è stata molto accesa sotto tutti i punti di vista, compreso quello delle polemiche arbitrali e a due giorni di distanza il tecnico viola, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, è tornato sulle lamentele dei biancocelesti: "In Italia facciamo fatica a cambiare mentalità, poi ci chiediamo perché la Nazionale non è andata al Mondiale. Da inizio anno qualcuno si lamenta e non credo che sia questo il modo di comportarsi. Io ho il mio modo di fare".