Pioli fa 100 e 220 e vuole farne altrettante. Si inizi dalla 101: no al turnover col Rennes

Dopo le sette vittorie nelle ultime nove partite di campionato, il Milan tornerà a giocare in Europa, stavolta quella della strada secondaria dell'Europa League, con l'ambizione di onorarla al meglio possibile e con la speranza di vincerla, ben consapevoli delle difficoltà di un percorso molto lungo e tortuoso contro squadre ostiche come il Rennes, avversario domani nell'andata di San Siro valida per i playoff. L'appetivo, però, vien mangiando...

L'ambizione di Pioli

E le 100 vittorie sulle 220 panchine in rossonero per cui ieri Stefano Pioli è stato premiato a Milanello con una medaglia speciale non hanno certamente - per volere personale e dovere del Club che si rappresenta - saziato la fame che la squadra delle 7 Champions ha in questa stagione, da risollevare tra campionato e Europa League dopo una prima parte complicata. Dopo la premiazione, Pioli ha ringraziato Furlani in rappresentanza della proprietà e del management tutto, evidenziando il grande merito dei calciatori nel raggiungimento delle 100 vittorie, grazie al loro impegno e alla loro mentalità: "Non ci accontentiamo, spero di fare altre 100 vittorie": ha concluso, ambizioso, il mister.

La probabile formazione del Milan

E per farne altre 100 - guardando al presente e non a ciò che potrà succedere l'anno prossimo - bisognerà iniziare dalla 101, magari vincendo contro il Rennes e indirizzando la qualificazione in vista del ritorno. Per questo motivo, Pioli schiererà la formazione titolare: Maignan in porta, difesa con Florenzi a destra (Calabria è infortunato), Gabbia e uno tra Kjaer (non al meglio, domani la valutazione difensiva) e Theo centrali con l'eventuale inserimento di Terracciano come terzino sinistro (Jimenez e Simic non sono in lista Uefa) se il numero 19 dovesse giocare al centro al posto del già citato Kjaer, Reijnders e uno tra Bennacer, Adli e Musah a centrocampo con Pulisic, Leao e Loftus-Cheek dietro Giroud. Rientra Chukwueze tra i convocati, out Tomori, Kalulu, Pobega, Calabria e i fuori lista Caldara, Simic e Jimenez.