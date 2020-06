Pioli: "Ibra sta meglio e farà un nuovo controllo a giorni, per Musacchio stagione finita"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche dei tre infortunati rossoneri Ibrahimovic, Musacchio e Duarte alla vigilia della gara di campionato contro il Lecce: "Sono i tre giocatori che non saranno convocati per Lecce. Ibra sta meglio, avrà un altro controllo la prossima settimana. Sta lavorando con grande dedizione e impegno. Per Musacchio, purtroppo, credo che la stagione sia terminata. Duarte, infine, potrebbe essere disponibile per la prossima gara", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.