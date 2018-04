Pioli: "Tutti i giocatori vogliono restare. Miglioreremo la Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato della costruzione della squadra del futuro nel corso della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Lazio: "Io credo che sia stato un bel salto in avanti quello che ha fatto la squadra. Adesso la maggior parte dei giocatori vogliono rimanere, mentre qualche mese fa volevano andarsene. Capiscono che c'è una base di lavoro e cultura e di appartenenza che li spinge a pensare questo. Penso che verrà questi aspetti verranno tenuti di conto quando si faranno delle scelte, anche se punteremo a migliorare la squadra. Ci sarà il tempo necessario per fare le scelte in vista del futuro, adesso dobbiamo pensare solo al campo e all'obiettivo che vogliamo raggiungere".