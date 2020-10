Pirlo: "Forse non ve ne siete accorti ma fin qui ho sempre giocato con la difesa a quattro..."

vedi letture

"Forse non ve ne siete accorti, ma fin qui ho sempre giocato con la difesa a quattro". E' la risposta che Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha dato in conferenza stampa a chi gli chiedeva di una possibile difesa a quattro contro il Barcellona in caso di forfait di Leonardo Bonucci. "Ho sempre giocato con la difesa a quattro perché ho solo quattro difensori, è l'unica soluzione che posso avere in questo momento", ha detto.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo