Pirlo: "Raramente ho visto uno forte come Rabiot. Ronaldo? Ci godiamo il giovanotto..."

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, parla a Sky Sport dopo il 2-0 al Cagliari. "Era quello che volevamo: avevo chiesto ai ragazzi una grande prestazione per dare energia al lavoro che stiamo facendo. L'abbiamo fatta dal primo all'ultimo minuto. Era importante non prendere gol per prendere fiducia".

Su De Ligt "Matthijs è stato bravo, scalpitava, ero curioso anche io di vederlo in campo. E' un campione, lo ha dimostrato nella prima gara dopo tanto tempo. Lo ha fatto vedere dopo tanto tempo".

Su Ronaldo "Va tenuto così il nostro giovanotto, finché fa due gol a partita ce lo teniamo stretto... Mi ha dato grande disponibilità negli allenamenti, nelle partite, per qualsiasi cosa. I suoi gol e le sue doti non sono naturali, siamo fortunati che giochi alla Juventus".

Su Arthur "E' un giocatore importante per noi, è venuto da un periodo d'ambientamento. Si allenava in modo diverso, gli serviva tempo per trovare la forma fisica. Al Barcellona era fuori, gli serviva ritrovare il livello fisico ma gioca a calcio come pochi".

Sulla partita "I ragazzi iniziano a conoscersi meglio, quando giochi a due tocchi ti diverti anche. Abbiamo tanti giocatori di qualità che possono farti giocar bene".

Su Rabiot "E' un giocatore completo, raramente ho visto uno così forte fisicamente e tecnicamente. Non sa neanche lui le potenzialità di miglioramento che ha, ci lavoriamo mentalmente per fargli caprie che è un campione. Sta migliorando gara dopo gara".

Su Cuadrado e Danilo "Merito loro, si impegnano, poi sono giocatori internazionali. Lavoriamo per farli migliorare e per fargli fare un certo tipo di gioco. Danilo? E' un giocatore disponibile, che fa tutto quello che chiediamo. Lo portiamo anche in mezzo al campo, sa trovarsi spazi liberi, sa trovare la giocata giusta per avviare l'azione. Lavoriamo ogni giorno e si vede, anche Demiral sta migliorando nell'impostazione e oggi ha fatto la sua miglior gara a livello tecnico".

Su Bernardeschi "Sono felice per lui, della sua prestazione. Giocare in Nazionale gli ha fatto bene ma è forte, ha solo bisogno di sentirsi libero di testa. Non deve pensare tanto a quel che succede fuori, ha tante qualità".

Su Napoli-Milan "Sono contento di passare una domenica rilassata a guardarmi le gare, come va va...".

Su Eriksen "E' molto tecnico, non ha tanta fisicità, ma sa giocare. E Conte saprà dove metterlo"