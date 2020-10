Più contento mister Gotti o i fantallenatori del suo ritorno? Roberto Pereyra: "Io penso entrambi"

Il nuovo acquisto dell'Udinese, Roberto "El Tucu" Pereyra, ha commentato così il suo ritorno in Friuli nell'intervista concessa oggi a Sky Sport: "Ci sono tanti giocatori importanti in squadra e questo crea aspettative nei tifosi e in noi. In questa settimana ci siamo allenati bene e dobbiamo continuare a lavorare, con l'obiettivo di fare punti già nella prossima partita contro il Parma. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Sono abituato a fare un po' di tutto, anche se ultimamente mi sono specializzato di più nel ruolo di mezzala. Più contento Gotti o gli allenatori del Fantacalcio ad avermi? Penso tutti e due", la battuta dell'argentino arrivato dal Watford che ha nelle sue corde tanti gol e assist nonostante sia un centrocampista.