Più Inter che Milan, ma il derby non si sblocca: 0-0 all'intervallo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Più Inter che Milan nel derby della Madonnina, ma al momento non è sufficiente per sbloccare lo 0-0. Nerazzurri che si sono visti annullare un gol e che hanno trovato un clamoroso palo e in generale hanno spinto con maggior insistenza. Rispetto alla partita contro la Spal Spalletti cambia tre uomini: fuori Miranda, dentro De Vrij; fuori Borja Valero, dentro Brozovic; fuori Keita Baldé dentro Politano. Milan nella sua formazione tipo con Calabria a vincere il ballottaggio sulla corsia destra di difesa. I rossoneri creano la prima occasione della gara con Suso che manda a lato di poco dopo 4 minuti di gioco. Poi l'Inter prende in mano la partita: Icardi segna dopo 12 minuti ma è in fuorigioco, Politano mette i brividi dalla destra costringendo i rossoneri a salvarsi in corner, Donnarumma disinnesca un colpo di testa di Perisic, De Vrij dagli sviluppi di un calcio d'angolo trova il palo. Il Milan soffre e ringrazia spesso l'imprecisione dei cugini e la prontezza in alcune occasioni dei propri difensori, come Romagnoli che mura Icardi a due passi da Donnarumma. Nel finale segna Musacchio, ma anche il difensore milanista come Icardi mezz'ora prima era in fuorigioco. Da segnalare il ko di Nainggolan a seguito di un intervento falloso di Biglia, ammonito nell'occasione. Il belga dopo qualche minuto di resistenza è stato costretto a chiedere il cambio e a uscire alla mezz'ora di gioco.