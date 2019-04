Più vittorie e meno gol subiti: il paradosso Inter, meglio senza Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Mauro Icardi, senza Mauro Icardi. Quanto cambia l'Inter? Nelle Coppe Europee è difficile fare il conto: è uscita dalla Champions League con l'ex capitano in campo, è volata fuori dall'Europa League senza di lui, contro l'Eintracht Francoforte. E in Serie A? A punti fatti, meglio senza. Con lui in campo ha uno score del 50% di vittorie, del 30% di sconfitte e del 20% in pareggi. Senza l'argentino, invece, le vittorie salgono al 66%, percentuale ben diversa rispetto alla presenza di Icardi sul terreno di gioco, con l'11% in pareggi e il 22% in ko. E i gol? Senza Icardi, 21 fatti e 9 subiti. Con lui, 22 realizzati e ben 16 a sfavore in Serie A, considerato ovviamente anche le gare in cui era out, prima che scoppiasse il terremoto.

Serie A

Con Icardi: 20 partite, 10 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. 22 gol fatti, 16 subiti.

Senza Icardi: 9 partite, 6 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte. 21 gol fatti, 9 subiti.

Champions League

Con Icardi: 6 partite: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte

Senza Icardi: 0 partite

Europa League

Con Icardi: 0 partite

Senza Icardi: 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta