Pjanic ok e Bonucci ancora in dubbio: così Sarri fa il punto sull'infermeria verso il Sassuolo

"Pjanic è stato escluso in via precauzionale, aveva un affaticamento all'adduttore. Non giocando ha fatto subito normalmente allenamento. Bonucci ha un problema a un piede, vediamo oggi se la situazione è migliorata e se farlo giocare o riposare". Così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, sui due big in dubbio in vista della gara contro il Sassuolo di domani in conferenza stampa.