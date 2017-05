Plusvalenza pesante: Perisic e un addio doloroso per l'Inter

© foto di Federico Gaetano

Trentacinque partite e dieci gol in Serie A conditi da dieci assist. In numeri, la stagione di Ivan Perisic è promossa e, probabilmente, una delle poche che si salva nel grigiore dell'Inter. Per questo, il suo addio rischia di essere pesante per la formazione nerazzurra. Pagato 19 milioni complessivi dal club milanese, potrebbe diventare una fortissima plusvalenza per Suning. Il croato vuole salutare Milano, preferirebbe l'Inghilterra ma per ora solo il Paris Saint-Germain prepara oltre 50 milioni di euro. Chiaro che la trattativa riguarderà anche Angel Di Maria ma le cifre, i gol e gli assist raccontano che l'Inter potrebbe sì prendere una stella ma perderne anche un'altra. 10 gol e 10 assist. Perisic è pronto a dare il suo pesante addio ai nerazzurri.