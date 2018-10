Plusvalenza prima di iniziare: Cairo si gode Meité, gioiello preso da Petrachi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Centottantasette centimetri di muscoli, Soualiho Meité è una delle belle sorprese dell'inizio della Serie A. Speranzosi e fiduciosi in casa Torino, non c'era però la consapevolezza forse di trovarsi di fronte a un giocatore dalla simile portata. A ventiquattro anni, il giocatore è arrivato dal Monaco nell'ambito dell'operazione Antonio Baarreca garantendo pure a Urbano Cairo un incasso di due milioni di euro. Un calciatore, il franco-ivoriano, che finora ha girovagato a lungo in Francia, con tappe pure in Belgio. Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux. Non s'è mai imposto, lui che pure in terra transalpina ha molti simili per ruolo, fisico e struttura. Ha dimostrato, da subito, di sapersi e potersi imporre in Serie A e le indiscrezioni di mercato di oggi non stupiscono certamente. Otto gare e due reti ma soprattutto una profonda sostanza per un giocatore preso a prezzo di saldo e che ora vale molto di più.