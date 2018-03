Pochettino attacca la Juve: "Pressioni di Marotta e Agnelli sull'arbitro"

© foto di Federico De Luca

Pesantissima accusa di Mauricio Pochettino. L'allenatore del Tottenham, in seguito alla sconfitta degli Spurs in Champions per mano della Juventus e la conseguente eliminazione dalla Champions League, ha lanciato questa poco velata accusa contro il club bianconero: "Volevo solo provare a spiegare che una squadra come la Juventus ci ha dato una grande lezione su come comportarsi. Prima della gara c'era Agnelli e dopo la gara Agnelli, Marotta e altre persone: ho visto nel primo tempo come hanno messo pressione all'arbitro. Alla fine c'erano due rigori nel primo tempo, due falli di mano. Forse c'era il fallo di Vertonghen, ma alla fine le cose si bilanciano. Sono piccoli dettagli che alla fine contano molto", riporta Tuttonapoli.net