Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa dell'infortunio di Dele Alli, occorso dopo 20 minuti contro la Spagna. "È un po' sfortunato e noi non siamo felici, perché mancherà contro il Liverpool e probabilmente con l'Inter in Champions League. L'infortunio non è grave, però".