Poco tempo per il romanticismo: Pedro e Cesc, ritorno da avversari

© foto di Federico Gaetano

Questa sera al Camp Nou difficilmente ci sarà spazio per il romanticismo. Anche se per Pedro e Cesc Fabregas difficilmente sarà una partita come le altre. Per il valore della sfida, in ballo c'è pur sempre un quarto di Champions, ma anche per il loro passato (vincente) in blaugrana. Per entrambi infatti quella di questa sera sarà la prima apparizione al Camp Nou dal loro addio al Barcellona. Nel 2014 Fabregas, nel 2015 Pedro. Guardando le ultime in arrivo dalla Catalogna entrambi dovrebbero partire dal primo minuto: durante l'inno potrà pure esserci spazio per le emozioni, ma dal fischio d'inizio in poi sarà solo calcio. E probabilmente saranno proprio loro due i Blues con più stimoli in testa...