Pogba non vale più come nel 2016: la Juve può strapparlo per 70 mln

© foto di Imago/Image Sport

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paul Pogba, centrocampista francese che stasera col Manchester United affronterà la Juventus, sua ex squadra. Proprio il club bianconero sta lavorando da tempo per riportarlo a Torino, anche perché Pogba considera esaurita la sua avventura alla corte di Mourinho, e sta trattando sul prezzo con i red devils.

Nel 2016 la squadra di Manchester lo strappò ai bianconeri per 105 milioni di euro ma adesso - scrive il quotidiano torinese - non vale più quella cifra: la Juventus può acquistarlo con un'offerta da 70 mln.