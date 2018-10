Pogba: "Pazzesco sfidare la Juve, la rispetto e sarà emozionante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale della Uefa, Paul Pogba ha parlato della sfida tra Manchester United-Juventus in una notte molto speciale per lui: "Ne avevo parlato con mio fratello e insieme abbiamo detto: "Ma ti immagini e andiamo a finire nello stesso girone della Juventus?". Così è successo è davvero speciale. Ci siamo inviati tanti messaggi sul rivederci. Ci sono un sacco di emozioni perché ho iniziato la mia prima stagione da professionista e ho segnato il mio primo gol quando ero alla Juve. È lì che sono cresciuto come giocatore e quindi ho un enorme rispetto per il club. Poi sono tornato a casa, sono cresciuto nel settore giovanile dello United, sono a casa qui e sarà sempre così. Sono cresciuto con i miei compagni di squadra e ci siamo tutti di nuovo riuniti nella prima squadra, quindi è una bella storia. La carriera che ho avuto e ora, questo ritorno a Manchester, è tutto davvero splendido. Vincere la Champions? Non puoi pronosticare nulla in Champions League. È come la Coppa del Mondo. La vedo come una competizione di alto profilo con grandi squadre. Tutto è possibile. Devo ammettere che ci sto pensando e penso che tutti i giocatori vogliano vincere questo titolo. Il mio obiettivo è portarlo a casa".