Politano: "Il gruppo è la forza dell'Italia. Chiunque si sente a suo agio"

"E' uno stadio che mi porta fortuna. Sono contento per il gol e la vittoria, è stata una serata indimenticabile". Dopo la vittoria dell'Italia sugli Stati Uniti Matteo Politano commenta in zona mista il buon rapporto che lo lega allo stadio di Genk e il momento della rete decisiva in pieno recupero: "È stata una liberazione. Dobbiamo creare tanto, prima o poi il gol arriva. Abbiamo avuto tre occasioni clamorose e anche per bravura del loro portiere non siamo riusciti a metterla dentro. Ma l'importante è creare le occasione, poi i gol arrivano".

Come hai visto i nuovi?

"Li ho visti bene, ma il gruppo è la nostra forza. Chiunque viene si sente subito a suo agio".

Che Italia vedremo agli Europei?

"Vogliamo arrivare al massimo delle nostre potenzialità, abbiamo un buon mix di giovani e ragazzi con esperienza. C'è soltanto da lavorare".