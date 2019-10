Politano possibile partner di Lukaku. Conte dà credito alla scelta estiva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A giugno arrivò il riscatto, già apparecchiato dagli accordi precedenti, dal Sassuolo. Ma per tutta l'ultima estate il nome di Matteo Politano è stato al centro delle cronache di mercato riguardanti l'Inter. La Fiorentina era la squadra maggiormente interessata ma non l'unica. La trattativa era stata avviata provando a farla ruotare intorno al nome di Cristiano Biraghi come parziale contropartita tecnica, ma le ambizioni viola furono stoppate a più riprese dalle indicazioni di Antonio Conte. Politano era, ed è tutt'ora, una pedina importante nelle idee tattiche dell'ex ct, l'uomo in grado di cambiare abito alla squadra nerazzurra in determinate situazioni, dall'inizio o a gara in corso. E l'Inter ha assecondato le idee del suo nuovo allenatore, rimandando al mittente ogni eventuale proposta.

I numeri, col senno di poi - Lo scorso anno con Spalletti era uno dei sempre presenti. Quest'anno le gerarchie sono cambiate, così come il modulo, ma Politano resta un pezzo importante della rosa nerazzurra. E infatti nelle 9 partite stagionali ha giocato 8 volte. D'accordo, spesso da subentrante (in 6 occasioni), ma comunque mantenendo vivo il ruolo di giocatore importante per l'Inter. E domani, nel lunchtime proprio contro il Sassuolo, potrebbe avere l'occasione (sarebbe la terza stagionale) per partire titolare al fianco di Lukaku.