Politano vs. Suso - La bellezza mancina della classe 1993

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

È l'uomo del momento in casa Milan e ha finalmente dato un saggio delle sue qualità anche con la Nazionale spagnola. Suso è ormai diventato un vero incubo per i terzini sinistri avversari, che vengono saltati con facilità quasi irrisoria da quel movimento sempre identico ma maledettamente efficace. Il mancino classe 1993 è croce e delizia per il Milan: la sua classe è indubbia, così come è sotto gli occhi di tutti la sua centralità in ogni azione offensiva della squadra di Gattuso. Tutti i palloni passano dai suoi piedi e gli assist ormai non si contano più, così come le occasioni create. Il rischio, però, è quello di diventare prevedibili nelle soluzioni di gioco e di non sfruttare appieno le potenzialità di una squadra che potrebbe fare di più sul piano offensivo. È un catalizzatore, l'ex Liverpool e Genoa, che spesso rallenta la manovra e fa correre a vuoto le mezzali. Higuain lo ha sgridato a più riprese, ma l'intesa tra i due migliora e cresce partita dopo partita. Se l'Inter riuscirà a trovare una contromisura efficace all'asse del gol rossonero, avrà buone speranze di uscire indenne.

Coetaneo, mancino. Anche le prestazioni di Matteo Politano stanno salendo di livello. Arrivato in estate dal Sassuolo con l'etichetta di riserva di lusso, l'esterno romano sta conquistando la fiducia di Spalletti e dei tifosi nerazzurri a suon di buone prestazioni, complice anche l'impatto non proprio positivo di Keita e il rendimento altalenante di Candreva. Cresciuto nelle giovanili della Roma, vicinissimo al Napoli nello scorso mercato di gennaio, pochi credevano che avrebbe fatto bene lontano dalle realtà di provincia. A segno contro il Bologna, Politano spera di avere l'occasione di ripetersi, magari in un match molto più importante.