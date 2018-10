Polonia, Szczesny: "Piatek? Speriamo sia scarico la prossima settimana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Raisport, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato del match di Nations League di domani tra Polonia e Italia. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.

Che partita ti aspetti? "Sappiamo che sarà una gara dura, servirà fare i tre punti per evitare la retrocessione. Sarà un match molto bello, dovremo cercare di non fallirlo perchè c'è poco margine d'errore".

Tu e alcuni tuoi compagni alla Juve passate dai trofei alla lotta per retrocedere in Nazionale... "Con il club giochi per i trofei, ora sappiamo che qui dovremo evitare la retrocessione. Sappiamo che poteva andare così, la situazione è questa e bisogna lottare".

Due parole su Piatek? "Speriamo che faccia il meglio domani, arrivando bello scarico sabato all'Allianz Stadium..."