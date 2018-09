Polveriera United: Pogba e i suoi scenari dopo lo contro con Mou

© foto di Imago/Image Sport

La corsa a Paul Pogba per la Juventus prende forma e vigore, ad ogni alito di crisi del Manchester United. Ne sono convinti in Inghilterra, specie nel momento più buio della gestione di Josè Mourinho ad Old Trafford, culminato con l'eliminazione di Red Devils dalla Carabao Cup per mano del Derby County del "figlio prediletto" Frankie Lampard. Soprattutto, tanto per rincarare la dose, dopo avere manifestato la decisione di togliere dal braccio di Paul Pogba la fascia da capitano della squadra dopo qualche esternazione pubblica non gradita dallo Special One. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una crisi con tanto di risvolti di mercato: uno scenario destinato a minare la permanenza ad ampio raggio di Pogba in Premier e che lo potrebbe da un lato riavvicinare alla Juventus in Italia, e dall'altro riaprire la via della Liga e di Barcellona come sembrava potesse accadere in estate. Di certo c'è che una decisione in un senso o nell'altro non sia più prorogabile: lo United è un candelotto di dinamite pronto ad esplodere e la miccia sta arrivando pericolosamente alla fine.