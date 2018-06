Portieri azzurri, continua il casting. Patricio esperto, Areola il prospetto

Continua il casting partenopeo per il delicato ruolo di erede di Pepe Reina, portiere che ha saputo essere un punto riferimento per il Napoli di Sarri e Benitez sia fuori che dentro il campo: ma ora è tempo di cambiare e Giuntioli ha puntato tre estremi difensori tra cui scegliere ed è ragionevole pensare che proprio uno di questi sarà il prossimo numero uno del Napoli. Alphonse Areola, in uscita dal PSG in caso di approdo a Parigi di Buffon, Bernd Leno del Bayer Leverkusen e Rui Patricio dello Sporting Lisbona. Andiamo a conoscerli:

Caratteristiche: Areola è un portiere molto muscolare, abituato sì alla pressione di Parigi ma non ad un posto da titolare "blindato" come accadrebbe in azzurro. Meno fisico ma più reattivo il portoghese Patricio, abilissimo nei tiri ravvicinati. Bravo tra i pali anche Leno, dotato di ottimo senso della posizione ma non pienamente padrone delle uscite alte.

Prospettiva: il più giovane è il parigino Alphonse Areola, nonché il preferito di Ancelotti. Di un anno più "vecchio" Leno, più esperto Patricio. Pensando solo alla possibilità di avere un estremo difensore "futuribile", sarebbe il francese il favorito numero uno.

Valutazione: detto che in un mercato regolato da domanda e offerta il costo di un calciatore può essere determinato da un'ampia varietà di fattori, non dovrebbe esserci una differenza sostanziale tra le richieste dei rispettivi club per Bernd Leno, Rui Patricio e Alphonse Areola non dovrebbe differire di molto (30 milioni circa). Attenzione alla bolla Sporting Lisbona, che scoppiando potrebbe costringere ad una svendita del portiere lusitano.

Esperienza: dal punto di vista internazionale Rui Patricio non teme confronti. Titolare da anni dello Sporting Lisbona e della Nazionale portoghese, ha vinto anche un Europeo da protagonista e vanta più di 100 gettoni tra coppe, col proprio club, e Portogallo.