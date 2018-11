Portieri in scadenza: due nomi infiammano il mercato Europeo

Un mercato che da sempre desta grande attenzione è quello degli estremi difensori. In estate portieri come Alisson e Kepa hanno sfondato ogni sorta di record di spesa per il costo del loro cartellino, ma allo stato attuale delle cose ci sono delle situazioni intriganti che potrebbero comportare una spesa pari a zero. Già, perché due dei portieri più gettonati d’Europa vedranno il loro contratto esaurirsi al termine della stagione in corso, aprendo alla possibilità di un accordo con altre società già a partire da fine gennaio. È il caso di David De Gea, che sta valutando il nuovo accordo con il Manchester United senza averlo però ancora firmato, ed è anche la situazione di Alphonse Areola. L’estremo difensore del PSG si sta dividendo la titolarità del ruolo con Gigi Buffon, ma non è escluso che qualora dovessero bussare alla porta del suo agente Mino Raiola delle alternative altrettanto ambiziose e danarose non possa decidere di perseguire altre strade.